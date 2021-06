Mit unterschiedlichen Maschen des Schockanrufs haben am Dienstag unbekannte Betrüger bei mehreren Telefonaten versucht, insbesondere im Großraum Bamberg und Forchheim an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die meisten Angerufenen erkannten die Betrugsmasche. In einem Fall kam es jedoch zu einer Übergabe von Wertgegenständen.

Eine 87-jährige Seniorin aus Bamberg übergab diverse Wert- und Schmuckgegenstände an einen Täter . Die Kripo Bamberg ermittelt nun.

Die Lüge mit dem Unfall

Im Verlauf des Dienstagnachmittags musste die oberfränkische Polizei im nahezu gesamten Regierungsbezirk eine Vielzahl an Betrugsversuchen per Telefon feststellen. Die Betrüger gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und täuschten Senioren vor, dass ihre Enkel einen Unfall verursacht hätten. Anschließend forderten sie eine Geldzahlung , die als Kaution dienen soll.

Vor allem im Raum Bamberg, Forchheim und Neunkirchen am Brand waren die Betrüger aktiv. Glücklicherweise erkannten viele Angerufene die Masche sofort und beendeten das Telefonat.

In einem Fall in Bamberg waren die Kriminellen jedoch erfolgreich. Nachdem die Betrüger bei einer Bamberger Seniorin angerufen hatten, erschien am Dienstagnachmittag eine unbekannte männliche Person an der Haustür der 87-Jährigen. Für die geschockte Frau war es eine Selbstverständlichkeit, ihrem Enkel zu helfen, weshalb sie die Wertgegenstände an den Mann vor der Haustür übergab. Wie hoch der Vermögensschaden ist, müssen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg ergeben.

Tipps der Polizei

Die oberfränkische Polizei warnt vor den Betrügern und gibt folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter, Bekannter oder sonstiger Beauftragter, wie beispielsweise Anwalt, ausgibt und von Ihnen Geld fordert!

Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse!

Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen!

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen – auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln!

Informieren Sie sofort die Polizei , wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt – Notruf: 110! Weitere Infos und Tipps finden sich in Broschüren bei den Polizeidienststellen und im Internet unter www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/senioren-im-fokus-dreister-betrueger/. pol