Neben einem Forstweg zwischen dem Parkplatz im Bestattungswald "Friedwald" in Ebermannstadt und Pretzfeld sind in den letzten Tagen unerlaubt Schlachtabfälle abgelegt worden. Der unbekannte Entsorger legte einen zerteilten Schweinekopf und einen Plastikbeutel mit Innereien am Waldrand ab. Hinweise erbittet die Polizei­inspektion Ebermannstadt , Telefon 09194/7388-0.