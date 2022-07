Für Belustigung hat im Marktgemeinderat Pretzfeld der Antrag eines Anwohners an der Hauptstraße auf Fällen eines Baumes gesorgt. „Wir sind ja stolz, dass jemand eine Perle aus dem alten Gebäude gemacht hat“, meinte der Bürgermeister Bürgermeister Steffen Lipfert (FW). Im Rahmen der Baugenehmigung war auch eine Zufahrt von der Hauptstraße aus erlaubt worden. Allerdings steht hier am Gehweg ein Baum, so dass der Besitzer mit einem Auto nicht in sein Grundstück fahren könnte.

Er beantragte nun, dass die Marktgemeinde diesen Baum entfernen möge. Im Gegenzug erklärte er sich bereit, weiter oben in einer Freifläche einen Baum zu pflanzen und zu pflegen. Er schlug einen Birnbaum vor, was Lipfert aber hinterfragte.

Das Gremium stimmte der Entfernung des Baumes und der Befestigung der Fläche mit Kopfsteinpflaster zu. Die Kosten hierfür trägt der Hauseigentümer. Er wird auch den neuen Baum pflanzen und pflegen.

Tiefbrunnen und Ortsdurchfahrt

Weiter trug Lipfert vor, dass die Arbeiten an der Pumpentechnik am Tiefbrunnen weiter ausgeführt werden konnten und die Anlage Ende August betriebsbereit sei. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Oberzaunsbach sollen bis Anfang November abgeschlossen werden. cs