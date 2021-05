In der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben eines Gebäudes auf der Sportinsel in Forchheim eingeschlagen. Auch im Innenraum wurde die Tür eines Büros beschädigt und so ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro verursacht. Wer in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0. Hinweise an die Polizei Forchheim . pol