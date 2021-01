Eine ungesicherte Schaufel auf der Ladefläche eines Transporters wurde am Mittwochnachmittag durch den Fahrtwind aufgewirbelt und flog auf der A 73 in Richtung Süden gegen die Fahrzeugfront eines nachfolgenden VW , dessen 34-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Auf den 35-jährigen Lkw-Fahrer kommen wegen der mangelhaften Ladungssicherung ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zu. pol