Wenn sich in der Fränkischen Schweiz wieder alles um den Meerrettich dreht, dann stehen die „Scharfen Wochen“ vor der Tür. Vom 15. Oktober bis 15. November entwickeln viele Gastwirte aus der Region eine besondere Speisekarte, auf der sich mindestens drei Hauptgerichte mit Kren finden. So wird die scharfe Wurzel in Franken genannt.

Seit über 20 Jahren locken die „Scharfen Wochen“ Feinschmecker in die Wirtshäuser der Fränkische Schweiz, um dort die besonderen Meerrettichmenüs zu genießen, egal, ob die Kunden dann fränkische Klassiker wie Bachforelle und Krenfleisch oder ausgefallene Gerichte wie Schokoküchlein mit scharfer Note und Apfel-Kren-Sorbet probieren. Unter fraenkische-schweiz.com/de/schmecken/scharfe-wochen finden sich alle teilnehmenden Gastronomiebetriebe.

Die Fränkische Schweiz ist eines der größten Meerrettich-Anbaugebiete in ganz Deutschland. Im Gebiet um Baiersdorf , das der Sage nach der Ursprungsort des Meerrettichanbaus seit dem 15. Jahrhundert ist, hat die anspruchsvolle Wurzel die idealen Bedingungen für ein gesundes Wachstum gefunden. Die intensive Pflege der Krenbauern tut ihr Übriges.

Auch in der Naturmedizin findet der Meerrettich vielseitige Anwendung.

Seit 2003 wählt die „Meerrettichstadt“ Baiersdorf alle zwei Jahre die Bayerische Meerrettichkönigin. Die derzeit amtierende Königin ist Theresa I. (2019 bis 2023). Sie stammt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Großenbuch. red