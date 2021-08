Am Montagabend hat ein 36-jähriger Fahrer eines Abschleppfahrzeugs in der Straße Zum First in Hausen an einem Zaun einen Schaden von circa 8000 Euro verursacht. Er verlud in der sehr engen Straße ein Auto auf den Lastwagen und bemerkte beim Losfahren nicht, dass er die Stützen noch nicht eingefahren hatte. Verletzt wurde hierbei niemand.