Es ist es Zeit für Musik im Pfalzmuseum Forchheim : Radoslaw Szarek, „Kulturbotschafter“ in der Metropolregion und Professor an der Hochschule für Musik in Nürnberg, gastiert zusammen mit Studenten der Hochschule im Rahmen der Reihe „Young meets old“ am Freitag, 11. März, um 19 Uhr im Erdgeschoss der Pfalz.

Das Pfalzmuseum unterhält seit 2018 eine Kooperation mit der Hochschule für Musik in Nürnberg. Szarek, der die Leistungen seiner Studenten auch im Norden der Region präsentieren will, möchte mit den „experimentellen“ Darbietungen der jungen, oftmals international zusammengesetzten Ensembles der Hochschule für Musik neue kulturelle Impulse setzen.

In der Reihe „Young meets old“ gastiert neben Schlagzeug-Studenten der Hochschule auch das Saxofonquartett „Sonido-Ensemble“ in Forchheim . Die vier jungen Saxofonisten durchdringen dabei alle Dimensionen zeitgenössischer Musik und lassen den Hörer die kontrastreiche Literatur dieser kammermusikalischen Formation erfahren. Ihre Leidenschaft für moderne Musik teilen alle vier Studenten seit der Gründung des Ensembles 2018.

Gemeinsames Musizieren an der Hochschule für Musik Nürnberg unter dem Einfluss von Professor Patrick Stadler, Dieter Kraus und Professor Koryun Asatryan bildet den Grundstein für ein stetig wachsendes Repertoire. Die Mitglieder des Ensembles sind Jakob Rösel (Sopransaxofon), Yannick Kleinert (Altsaxofon), Anna-Christine Brand (Tenorsaxofon) und Junhao Tong (Baritonsaxofon).

„Ich freue mich sehr auf das Konzert“, sagt Museumsleiterin Susanne Fischer, „bereits bei den vergangenen ,Young meets old’- Konzerten brachten die jungen Musiker mit ihrer ungezügelten Energie und Spielfreude die altehrwürdige Pfalz zum Kochen und rissen die Gäste förmlich von den Stühlen.“

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht. Für den Besuch des Konzertes gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht – auch am Platz. red