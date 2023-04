Die Schwerlastgruppe der Verkehrspolizei hat am Dienstag bei der Kontrolle eines Sattelzuges Verstöße beim 59-jährigen Fahrer und zahlreiche Mängel am Fahrzeug festgestellt. Zwei der Reifen, davon einer auf der Lenkachse, wiesen mehrere tiefe Schäden bis tief in die Karkasse auf und eine Bremsscheibe war schon mehrfach gerissen. Der Sattelzug war somit nicht mehr verkehrssicher und die Weiterfahrt war bis zur Behebung dieser Mängel zu unterbinden.

Der Fahrer hatte unvorschriftsmäßige Beförderungspapiere dabei und es fehlten die Lizenz und Nachweise für das Güterkraftverkehrsgesetz. Zudem fehlten die Fahrer-Nachweise für 27 Tage. Der Fahrer selbst war gar nicht im Kontrollgerät DCTO angemeldet und arbeitete offensichtlich schwarz für das Unternehmen. Das Kontrollgerät war ebenfalls nicht in vorschriftsmäßigem Zustand. Somit laufen Bußgeldverfahren gegen den Fahrer und das Unternehmen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung, das Fahrpersonal-, Güterkraftverkehrs- und Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Die Kontrolle fand am Morgen auf der A 73 in Forchheim in Richtung Bamberg statt. pol