Durch einen weißen Kleintransporter mit rumänischer Zulassung, der angeblich bei der Vorbeifahrt auf seine Fahrspur geriet, wurde am Freitagmorgen der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der A 73, Richtung Süden, gezwungen, nach rechts auszuweichen. Dabei kam er in den Grünstreifen, den er auf rund 100 Meter Länge „durchpflügte“ und dadurch Seitenstreifen und rechte Fahrspur erheblich verschmutzte. Der Sachschaden am Bankett dürfte rund 1000 Euro betragen. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet Zeugen, sich unter 0951/9129-510 zu melden. pol