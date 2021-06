Zu den beiden Kneippanlagen am ehemaligen Freibad in Muggendorf und an der Muschelquelle in Streitberg konnte der Wiesenttaler Bürgermeister Marco Trautner (FWW/CSU) mitteilen, dass inzwischen die Förderbescheide für die Sanierung beider Anlagen eingegangen sind.

9000 Euro gibt es für die Kneippanlage in Muggendorf und 18 000 Euro für die in Streitberg. 1000 Euro muss der Markt in Muggendorf und 2000 in Streitberg selbst beisteuern. In Streitberg werden Arm- und Fußbecken saniert und Pflasterarbeiten um die Kneippanlage ausgeführt. Mit Hilfe des Bauhofs sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. tw