Seit über 60 Jahren kommt der kleine Sandmann jeden Abend zu den Kindern, um ihnen zauberhafte Träume zu schenken. Das Bilderbuchtheater zeigt ein lustiges Abenteuer mit Drachen und Feen. Das circa 50-minütige Stück für Kinder ab zwei Jahren wird am Freitag, 29. Oktober, ab 16.30 Uhr in Forchheim im Pfarrheim Verklärung Christi , Jean-Paul-Straße 4, und am Samstag, 30. Oktober, ab 16 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Adolph Kolping in Neunkirchen am Brand, Gräfenbergstraße 2, gezeigt. Karten gibt es nur an der Tageskasse 30 Minuten vor Beginn. Der Eintritt kostet neun Euro (Infos unter Rufnummer 0178/5451976). Foto: Chr. Sperlich