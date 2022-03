Die Freiwillige Feuerwehr Weilersbach startet eine Sammelaktion für die Ukraine. Benötigte Hilfsmittel sind: Watte, Verbände, Heftpflaster, Thermodecken, Schmerzmittel, Verbandsscheren, Mullkompressen, Schlafsäcke, Isomatten, dunkle Wolldecken, Thermowäsche (gewaschen), Stirnlampen, Powerbanks (idealerweise geladen), Batterien. Bitte die Sachen nur in geschlossenen und beschrifteten Kartons abgeben. Die Kartons können am Mittwoch, 9. März, 18 bis 20 Uhr, und am Samstag, 12. März, 10 bis 12 Uhr, am Feuerwehrhaus Weilersbach abgegeben werden. red