Die Ortsgruppe des Fränkische-Schweiz-Vereins lädt zu einer Exkursion „Sagenhaftes Eggolsheim “ mit Rudolf Distler ein. Am morgigen Samstag ist um 15 Uhr Treffpunkt am alten Tanzsaal in Eggolsheim . Distler erkundet mit den Teilnehmern die alte Ortsgrenze und die Reste des Grabens mit Schutzwall. Dabei erzählt er allerlei Interessantes, auch Gruseliges und Lustiges über das Leben der Menschen in einer Zeit vor über 500 Jahren. Gibt es noch Reste der alten Kirchenmauer? Wo stand die erste Schule? Warum war Eggolsheim bei Fremden so begehrt und wo konnte man eine Bleibe finden? Wie haben die Bewohner gelebt und wovor haben sie sich gefürchtet? Vor dem feurigen Männlein am Straßenrand, der weißen Frau auf der Friedhofsmauer oder dem schwarzen Mann ? red