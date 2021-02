"Safety First" war das Motto eines 15-jährigen Ladendiebs am Montagnachmittag in Ebermannstadt . Der junge Mann klaute Kondome aus einem Drogeriemarkt . Gegen 16 Uhr betraten zwei Jugendliche den Verbrauchermarkt im Markgrafenweg und kauften zunächst einige Sachen ein. Als sie den Markt wieder verließen, ging der akustische Alarm los. Einer der beiden hatte eine Packung Kondome im Wert von zehn Euro eingesteckt und wollte diese stehlen. Als eine Mitarbeiterin die Polizei in Ebermannstadt verständigte, rannten die beiden Jugendlichen davon. Eine Streifenbesatzung griff sie schnell auf. Auf der Dienststelle wurden die Jungen ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen zeigten, dass nur einer der beiden jungen Männer für den Diebstahl verantwortlich ist. Gegen ihn ermitteln die Beamten aus Ebermannstadt nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls .