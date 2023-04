Zur Mitgliederhauptversammlung der Sängergruppe Forchheim-Ost begrüßte Vorsitzender Michael Knörlein die Vertreter aus zwölf Mitgliedsvereinen. Unter der Wahlleitung von Ernst Strian, Helmut Schübel und Heinz Hofmann fanden die Neuwahlen statt. Die Ergebnisse gehen aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor: Es wurde Vorsitzender Michael Knörlein einstimmig im Amt bestätigt. Neu als Stellvertreter steht ihm Jonas Stirnweiß zur Seite. Er erhielt ebenfalls die Zustimmung aller Delegierten. Neu im Amt des Schriftführers ist Edeltraud Rösch und wiedergewählt als Kassier wurde Helmut Winter . Der Vorstand wird durch die Beisitzer Ernst Franz, Maria Kintopp, Alwin Wagner, Ernst Strian (neu), Luise Mohl (neu) und Roswitha Grodd (neu) vervollständigt. Kassenprüfer sind wie bisher Ingobert Kontopp und Matthias Kügel.

Vorsitzender Michael Knörlein bedankte sich bei Helmut Schübel für 20 Jahre im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und den weiteren Vorstandsmitgliedern mit einem Präsent.

In einem kurzen Grußwort berichtete Kreisgeschäftsführer Werner Löblein unter anderem zu aktuellen Themen im Sängerkreis. Der anschließende Bericht des Vorsitzenden gab einen Überblick über die Aktivitäten in der Sängergruppe seit der vergangenen Hauptversammlung. Neben den Konzertbesuchen und Ehrungsveranstaltungen, die nunmehr wieder stattfinden können, nahm die Diskussion über eine Fusion mit der Sängergruppe Forchheim-West viel Raum ein. Die Mitglieder der Sängergruppe Forchheim-Ost sprachen sich nach mehreren Treffen und Abwägung der Vor- und Nachteile einstimmig gegen eine Zusammenlegung aus. Der offizielle Beschluss dazu wurde in der Versammlung dann auch gefasst.

Kassier Helmut Winter legte eine geordnete und übersichtliche Kassenführung vor. Das bestätigten ihm auch die Kassenprüfer Ingobert Kintopp und Matthias Kügel. Ein Ausblick auf die anstehenden Veranstaltungen der Mitgliedsvereine beendete die harmonische Versammlung. red