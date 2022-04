Die traditionelle „Sängerweihnacht“ mit einem Gedenkgottesdienst in St. Anna und einem Sängertreffen im Pfarrsaal konnte noch stattfinden – dann kam Corona und das Sängerjahr 2020 war so gut wie beendet. Fast alle anderen Veranstaltungen, die beim Gesangverein „Cäcilia-Lyra“ aus Weilersbach im Kalender standen, fielen aus: Keine Hauptversammlung, kein Konzert, kein Mariensingen, kein Ausflug, kein Weinfest. Und so ging es auch 2021 weiter. Mit Lockerung der Coronaregeln konnte zwar einige Monate wieder geprobt werden, doch im November kam das erneute Probenaus.

Wegen der Pandemie zog der Verein nun später als geplant Bilanz für die letzten zwei Jahre. Wobei von Vorsitzender Manuela Wunner die Absagen bedauert wurden. Um das Vereinsleben aber über Wasser zu halten, so Wunner weiter, habe man die Back-Aktion „Hüftgold to go“ (Krapfen, Urrädla) ins Leben gerufen, die allseits sehr gut angenommen wurde.

Ein einschneidendes Vereinsgeschehnis für die Sänger sei die Schließung der Gaststätte Schütz und damit ihres Vereinslokals gewesen, wo man sich viele Jahrzehnte wohlfühlte und wo man bestens beherbergt wurde. Eine neue Unterkunft fand man dann im Gasthaus Nagengast („Schnörla“).

Nachdem Kassier Waldemar Kaiser von einem beruhigenden Kassenbestand gesprochen hatte, stand die Ehrung von zwei langjährigen aktiven Sängern an: Für 50 Jahre Singen im Chor wurde Norbert Seiler (Tenor), für zehn Jahre Michael Scholze (Bass) ausgezeichnet. Die Auszeichnung der passiven Mitglieder wurde coronabedingt auf einen späteren Termin verschoben. Ebenso die Neuwahlen, so dass der Verein bis zur nächsten Wahl vom amtierenden Vorstand kommissarisch weitergeführt wird.

Bürgermeister Marco Friepes lobte den Zusammenhalt der Sänger während dieser schwierigen Zeit und ermutigte sie dazu, weiterzumachen, „damit der Verein weiterbesteht als eine tragende kulturelle Säule in der Gemeinde“.

Trotz allem wagte man sich an eine Vorausschau für 2022 und nannte als nächsten Termin den 15. Mai mit einem musikalischen Kaffeeklatsch mit befreundeten Chören im Vereinslokal. Eine Fahrradtour ist am 9. Juli nach Unterzaunsbach geplant und die Hüftgold-Aktion wird es wieder geben, und zwar am 13. August. Ob man dieses Jahr ohne Unterbrechungen durch das Jahr komme, kann noch keiner sagen. Mit den Gesangsproben möchte man jedenfalls voraussichtlich am Dienstag, 19. April, beginnen. Neue Sänger sind beim Verein zu den Proben eingeladen, die jeden Dienstag ab 19.30 Uhr im Vereinslokal Gasthaus Nagengast abgehalten werden. dia