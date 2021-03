"Heute ist ein trauriger Tag für mein geliebtes Ebermannstadt ", schreibt Matthias Vogler auf seiner Facebook-Seite, denn die Bäume im Biergarten des ehemaligen Gasthofes "Zur Eisenbahn " sind gefällt worden. Es stehen nur noch drei Bäume, die sich auf Gemeindegrund befinden. Vogler wirft hier einigen "Obernaturschützern" vor, dass sie nicht reagieren. Namentlich erwähnt ist Christian Kiehr, Vorsitzender des Bund Naturschutzes (BN) der Ortsgruppe Ebermannstadt-Wiesenttal, der sich überrascht zeigt, weil er sich nach Angaben Voglers "um jede Büschelnelke sorgt". Dazu sagt Kiehr: "Was nicht ist, kann ja noch werden."

Kiehr erklärt weiter, dass sich in der letzten Sitzung des Ebermannstadter Bau- und Umweltausschusses eine große Mehrheit gegen die geplante Maßnahme auf dem Grundstück ausgesprochen habe. "Etwas mehr als eine Woche später wurden aber mit den Fällungen der ortsprägenden Bäume traurige Tatsachen geschaffen. Die Appelle zum Erhalt haben leider keine Wirkung gezeigt", schreibt Kiehr in einer Pressemitteilung. Deshalb schlage der BN vor, dass die Stadt den aktuellen Zustand der restlichen Bäume dokumentieren solle. "Es ist zu befürchten, dass der Wurzelbereich der städtischen Bäume durch Abrisse, Durchtrennungen und weitere Verdichtungen im Zuge des Bauvorhabens geschädigt werden könnte, so dass ein langfristiger Erhalt der übrigen Bäume sehr schwierig wird", schreibt Kiehr.

Vogler attackiert Bürgermeisterin Meyer

Vogler wirft auch Bürgermeisterin Christiane Meyer vor, keine Stellung bezogen zu haben. "Die Bäume stehen auf einem Privatgrundstück. Die Bahnhofswirtschaft wurde von privat an privat verkauft", erklärt die Bürgermeisterin und berichtet weiter, dass die Stadt den Bauantrag des neuen Eigentümers im letzten Bauausschuss abgelehnt habe. Das werde jetzt vom Landratsamt auf seine Richtigkeit geprüft. Am Dienstag habe der Planer des Eigentürmers die Verwaltung über die Fällung informiert. "Gemeinsam mit dem Dritten Bürgermeister Richard Wiegärtner war ich vor Ort und habe Gespräche geführt. Es war aber nicht möglich Zugeständnisse zu erreichen", sagt Christiane Meyer und erklärt, dass die Stadt keine rechtliche Möglichkeit habe, da es in der Kommune keine Baumschutzsatzung gebe: "Die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt wurde im Vorfeld vom Bauherrn einbezogen."

Schwierige Pächtersuche

Die Bürgermeisterin erzählt weiter, dass im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) Wünsche und Ideen für Gebäude und Plätze formuliert seien. Sie hätte es gut gefunden, wenn der Gasthof weitergeführt worden wäre. Deshalb hat Meyer einen Gastronomen gesucht: "Ich war sogar in Nürnberg. Doch während einer Pandemie ist es sehr schwer, jemanden zu finden." Der Bahnhof steht wohl unter Denkmalschutz, nicht aber die Bahnhofswirtschaft, weil das Denkmalpflegeamt hier kein Ensemble gesehen hat.

Der neue Eigentümer plant, auf dem Gelände elf Wohneinheiten zu errichten. "Manche Bürger sagen, dass Wohnungen in Ebermannstadt wichtig sind", sagt Meyer und betont: "Es ist ein Privatgrundstück und wir haben keine Baumschutzsatzung. Ich muss mich einfach an die Fakten halten." Sie weiß, dass sie in ihrer Funktion als Bürgermeisterin angegriffen wird. Allerdings hat sie kein Verständnis dafür, dass ihr Vater in dem Post auf Facebook angegangen wird: "Er hat sich jahrelang für die Stadt engagiert und hat mit der Sache nichts zu tun."