Ermittlungen gegen einen Hundehalter hat die Polizei Ebermannstadt aufgenommen. Am frühen Donnerstagnachmittag ging eine 16-Jährige mit ihrem sechsjährigen Hund auf einem Feldweg gegenüber der Altreuthstraße in Pretzfeld spazieren. Auf einer Wiese ließ die Jugendliche den Hund von der Leine. Als aus einer Hecke ein Rehbock sprang, jagte der Rüde das Tier über die Kreisstraße, bis es sich in einem Zaun verfing. Das Reh konnte sich befreien, wurde allerdings vom Hund wieder auf die andere Straßenseite gehetzt, wo er sich in das erschöpfte Tier verbiss. Ein Jagdpächter musste das verletzte Reh von seinen Leiden erlösen.