Es ist viel passiert, es wurde viel bewegt, dennoch gibt es noch viel zu tun. So fasste Vorsitzender Bernhard Hack bei der Hauptversammlung im Musikerheim das vergangene Jahr aus Sicht des Heimat- und Trachtenvereins Weilersbach zusammen.

Man habe die turbulente Coronazeit hinter sich gelassen, schaue wieder vorwärts, sei, wie Kassenverwalterin Christina Huberth berichtete, auch finanziell nicht abgestürzt und stehe, wie Kassenrevisor Uwe Stöhler bestätigte, auf gesunden Beinen.

Als ein Ziel sieht Hack die Jugendarbeit sowie die Trachtenerneuerung, stehe die Tracht doch für „Identität, Heimatgefühl und Schönheit“, für deren Erhalt man sich einsetze. Ebenso wichtig sei dem Verein die Pflege von Tradition und Brauchtum wie das Osterbrunnenschmücken oder die sogenannte Wurzweihe an Maria Himmelfahrt. Zum „Worzbüschelbinden“ habe man sich letztes Jahr bei der Familie Seiler getroffen.

Zu den Erfolgen im Vereinsleben zähle das Backofenfest, das 2023 am ersten Septemberwochenende stattfindet, jedoch in einer etwas abgespeckten Form. Die Planungszeit sei zu kurz, auch fehle es an Helfern. Weiterbestehen werde das Fest aber auf alle Fälle, obwohl seine Abhaltung nicht so einfach sei. Damit dies heuer klappt, signalisierte Bürgermeister Marco Friepes in seinen Grußworten Unterstützung zu. Er wisse aber auch um die schwierigen Zeiten der Vereine, vor allem, wenn es um den Nachwuchs gehe.

Laut Jugendleiterin Lena Seitz könne es „besser laufen“. Aktuell seien 15 junge Leute bis 27 Jahren in ihren Reihen.

Die gute Nachricht vom Rathauschef zum Bau einer Vereins-Doppelgarage lautete: Standort ist eventuell im Bereich des Feuerwehrhauses.

Der Glanzpunkt im Verein, so Hack weiter, sei zur Weihnachtszeit die Krippeneröffnung mit Feier gewesen. „Eine Superveranstaltung“, verkündete er stolz und kam zum Tagesordnungspunkt Ehrungen: Rosi Muster wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Aus gesundheitlichen Gründen wird ihr die Urkunde zu Hause überreicht.

Bei den Vorstandsberichten von Hack, Schriftführerin Doris Reichel und Vizevorsitzender Alexandra Krause fehlten keineswegs die Dankesworte einfach an alle, die zum Gelingen der zahlreichen Vereinsbegebenheiten beigetragen hätten.

Ereignisreich werde 2023 allemal sein. Unter anderem stehen am 14. Mai die Trachtenwallfahrt in Effeltrich und am 28. Mai das Musikerjubiläum an. Und erstmals sei dieses Jahr die Teilnahme am Oktoberfestzug in München geplant.

Mit einer Bilderpräsentation von Dirigent Alexander Krause und dem gemeinsam gesungenen Oberfrankenlied klang eine gut besuchte Versammlung aus. dia