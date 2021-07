Als ein 14-jähriges Mädchen am Donnerstag mit einem Pedelec den Flurbereinigungsweg in Richtung Globus und dann in die Steinbühlstraße in Forchheim fuhr, ist es von einem Fahrer eines schwarzen Rollers touchiert worden und kam zu Sturz. Die Jugendliche zog sich eine Gehirnerschütterung und mehrere Schürfwunden zu und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Am Stahl fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 . pol