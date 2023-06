Roland Pfister ist neuer Präsident des Lions Club Forchheim .

Er tritt damit die Nachfolge von Herbert Amtmann an, der den Club ein Jahr lang geleitet hat. Ihm gelang es, den Club nach einer langen Pandemie geschuldeten Pause zu reaktivieren und das Clubleben mit all seinen Aktivitäten wieder aufleben zu lassen.

Roland Pfister wird in seinem nun beginnenden Präsidentschaftsjahr dies nun nahtlos fortsetzen. In seiner Amtszeit werden wieder verschiedene Veranstaltungen stattfinden, mit deren Erlös viele soziale und kulturelle Projekte in Stadt und Landkreis Forchheim unterstützt werden.

So werden bereits bekannte Aktionen wie der Forchheimer Krapfenschmaus wieder aufleben, aber auch neue Aktivitäten ins Leben gerufen. red