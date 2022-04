Was haben Joe Cocker und Martin Luther gemeinsam? Beide waren mit Coverversionen bestehender Stücke erfolgreich ! Martin Luther „coverte“ lateinische Hymnen und Gotteslobgesänge, indem er deren Texte ins Deutsche übersetzte. Joe Cocker schaffte mit seiner Neuinterpretation des Beatles-Songs „With a little help from my friends“ seinen Durchbruch. Kreativität und Kultur bauen seit jeher auf bereits Bestehendem auf. Ein gutes Beispiel dafür bietet auch das neue Konzert des A-cappella-Chors Messa di Voce unter der Leitung von Ingo Behrens an den beiden Sonntagen 1. und 8. Mai, jeweils 19 Uhr, im Pfarrsaal Verklärung Christi in Forchheim . Veranstalter ist das Junge Theater Forchheim . Die Besucher dürfen sich auf ganz eigene, vielseitige Coverversionen und deren Geschichten freuen, mitrocken bei „I love Rock’n’Roll“, swingen im Fünf-Viertel-Takt des Jazzhits „Take Five“ oder auch einfach nur träumen beim meistgecoverten Song„Yesterday“ von den Beatles .Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.jtf.de. Foto: Veranstalter