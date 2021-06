Die rücksichtslose Fahrweise eines Mercedes-Fahrers hätte beinahe einen schweren Unfall ausgelöst.

Am Mittwoch befuhr laut Polizeiangaben gegen 7.40 Uhr ein 73-Jähriger mit einem Schulbus, besetzt mit elf Kindern, die Staatsstraße von Eggolsheim Richtung Forchheim . Er wurde dabei von einem schwarzen Mercedes überholt, so dass auf der Gegenfahrbahn eine entgegenkommende 32-jährige VW-Fahrerin stark abbremsen musste. Und den Bus schnitt der Mercedes-Fahrer, so dass dessen Fahrer in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Vollbremsung der Pkw-Fahrerin ist es zu verdanken, dass kein folgenschwerer Frontalzusammenstoß passierte. Der Mercedes-Fahrer wird von der Polizei gesucht und wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt, kurze Haare im Nacken und längere Haare auf dem Kopf. pol