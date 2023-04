Enen neuen Vorstand hat der Schützenverein Edelweiß Reuth in seiner Hauptversammlung gewählt. Wobei neu eigentlich keiner in der Führungsriege ist.

Unter der Wahlleitung der beiden Stadträte Thomas Schuster und Jonas Stirnweiß bestätigten die Mitglieder im Schützenhaus ihren Vorsitzenden Hubertus Weiß, ebenso dessen Stellvertreterin Nadja Jörger. Um die Finanzen kümmert sich weiterhin Dieter Pinzel, und Schriftführerin bleibt Christine Hönig.

Die Aufgabe der Jugendleiter bleibt in den Händen von Fabian Kreller und Konstantin Ammon. Im Beirat gab es zwar einen Wechsel, der Großteil der erfahrenen Mitglieder macht jedoch weiter.

Dass Corona in den letzten Jahren auch die Edelweiß-Schützen zu spüren bekamen, war den Berichten des Vorstands zu entnehmen. Geplante Aktionen wie Königsschießen und Vereinsmeisterschaften fielen aus. Stattfinden konnte jedoch das Ostereierschießen 2022. Auch war die Teilnahme mit sehr guten Ergebnissen an der Stadtmeisterschaft möglich. Regen Anklang fanden auch das Mitmachen am Annafestzug, ein Ehrungsabend sowie die Schützenweihnacht. dia