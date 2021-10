Auch heuer gestaltete die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Kirchehrenbach den Erntedankgottesdienst mit. Dabei stand die Schöpfung im Mittelpunkt.

Kinder und Jugendliche machten in einem Predigtgespräch deutlich, dass man der Erde mit Dankbarkeit und Respekt begegnen müsse und der Wohlstand nicht selbstverständlich sei. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es gegen eine Spenden die KAB-Marmelade, die aus heimischen Früchten von KABlerinnen gekocht wurde. Der Erlös dieser Aktion kommt dem „Haus der offenen Tür“ in Sinzig im Ahrtal zugute. Das „Haus der offenen Tür“ hat verschiedene Angebote für die von der Flut betroffenen Kinder, Jugendlichen und Familien. So soll mit den Spenden das Mittagessenangebot für Familien, Sport- und Fitnessangebote für Jugendliche und die Anschaffung eines winterfesten Zeltes unterstützt werden. red