Vier Jahre nach Ende des ersten Weltkrieges wuchs in Kauernhofen der Wunsch nach einem Denkmal für die gefallenen und vermissten Kriegsteilnehmer. In einer ersten Zusammenkunft am 26. August 1922 wurde dieser Wunsch immer konkreter. Nur sieben Tage später, am 2. September 1922, fand dann die Gründungsversammlung des Krieger- und Militärvereins Kauernhofen statt. Die 68 Gründungsmitglieder wählten in der Gastwirtschaft Eismann den ersten Vorstand des Vereins.

Als Erster Vorsitzender wurde Martin Kapp bestimmt, als Stellvertreter Jakob Saffer. Schriftführer wurde Johann Korzendorfer und Kassier Georg Bastian. Sechs Beisitzer erweiterten die neue Vorstandschaft.

Der damalige Bürgermeister Martin Saffer bestimmte zugleich dieses Team zum Denkmalausschuss, der sich der Idee der Errichtung eines Kriegerdenkmals annahm. Die Entscheidung, eine Fahne zu kaufen, wurde in der Generalversammlung am 3. Februar 1923 getroffen. Noch im gleichen Jahr – am 10. Juni 1923 – fand mit einem Festgottesdienst die Fahnenweihe, begleitet von sechs Festjungfrauen, sowie die feierliche Einweihung des Kriegerdenkmals statt. Die Umbenennung des Vereinsnamens auf „Kameraden- und Reservistenverein Kauernhofen “ erfolgte am 19.Februar 1983. Derzeit zählt der Verein 120 Mitglieder.

Alljährlich findet an der Bergkapelle am Dreifaltigkeitssonntag ein Gefallenengottesdienst statt. Entlang des Weges von Kauernhofen zur Kapelle sind sieben Stationen vom Kreuzweg errichtet. Die restlichen befinden sich als Bilder im Inneren der Kapelle, die 1955 erbaut wurde.

Nun soll das 100-jährige Bestehen des Vereins am 11. und 12. Juni im Hof der ehemaligen Gastwirtschaft Eismann gebührend gefeiert werden: Samstag, 11. Juni, ab 17 Uhr Grillfest mit musikalischer Umrahmung durch die Regnitz Musikanten; Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr, Bergkapellengottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Musik- und Spielmannszug Forchheim, ab 14 Uhr Kaffee, Kuchen und Krapfen mit musikalischer Umrahmung durch die Weilersbacher Musikanten. red