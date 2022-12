Einen neuen Spendenrekord von 5000 Euro hat die FFW Forchheim am „ Weinstadl “ erwirtschaftet. Mittlerweile etabliert und vom Annafest nicht mehr wegzudenken ist die Bude der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim .

Wie in den vergangenen Jahren auch legten die Feuerwehrler für jeden verkauften Schoppen Wein einen festen Betrag als Spende beiseite. Ebenso konnte jeder die Spendenbox nach Belieben füllen, wie Feuerwehrvorsitzender Josua Flierl berichtet.

„Es ist eine der größten Einzelspenden, die wir je für unseren ,Wünschewagen’ erhalten haben“, sagt Lukas Hänsch vom Arbeitersamariterbund (ASB) Forchheim . „Darüber sind wir sehr dankbar und uns sicher, dass wir mit dieser Unterstützung sehr viel Freude bereiten können“, so Lukas Hänsch weiter.

Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen – das ist die Aufgabe der ASB-„Wünschewagen“. Seit 2014 bringen engagierte Samariterinnen und Samariter mit Hilfe des ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort.

Die „Wünschewagen“ setzen da an, wo Angehörige überfordert sind: wenn ein Fahrgast nur liegend transportiert werden kann, pflegerische, medizinische Betreuung benötigt oder die Familie sich den Ausflug allein nicht zutraut.

Dank Spenden und des Engagements der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer fahren die „Wünschewagen“ für ihre Gäste kostenfrei. Mitfahren darf jeder, der noch transportfähig ist; das Ziel bleibt dem Wünschenden überlassen – ob ans Meer, ins Stadion, zum Konzert, der Familie oder noch einmal nach Hause. Möglichst jeder Wunsch soll erfüllt werden. red