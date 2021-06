Bus- und Flugreisen „in christlicher Atmosphäre“ bietet Pfarrer Martin Kühn in Zusammenarbeit mit dem CVJM an. Restplätze gibt es für folgende Destinationen: Gardasee (19.bis 26. August), Polen/Masuren (1. bis 10. September), Kreta (21. bis 28. September) und polnische Ostsee (30. Oktober bis 6. November). Weitere Infos per E-Mail an Pfarrer .Martin.Kuehn@web.de oder Telefon unter 09191/7941433. red