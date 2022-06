Es ist ein schrecklicher und trauriger Anblick: Ein Reh hat sich in einem Weidezaun verfangen und ist nach langem Todeskampf qualvoll verendet. Der Waischenfelder Jagdpächter Robert Hofmann stellt in letzter Zeit verstärkt fest, dass sich immer wieder Rehe in Weidezäunen verfangen und dann elendig zugrundegehen.

Erst vor etwa einer Woche hat sich eine Rehgeiß auf einer eingezäunten Wiese, in der sich weder Schafe noch Rinder befanden, oberhalb des Neubaugebiets Waischenfeld-Nord verfangen und ist verendet. Das volle Gesäuge deute laut Hofmann darauf hin, dass die Geiß Junge hatte und diese Kitze dann vermutlich qualvoll verhungert sind.

Dies sei in letzter Zeit vermehrt vorgekommen. Erst vor kurzem hatte sich ein Rehbock in einem Zaun verfangen, sodass er schwer verletzt wurde und Hofmann ihm den Gnadenschuss geben musste.

Der Weidezaun sei laut Hofmann nicht zur Dauereinzäunung geeignet, da es sich um eine Vorrichtung handele, die nur vorübergehend für das Abweiden einer Wiese aufgestellt werden dürfe und danach wieder versetzt werden müsse. Außerdem stand der Weidezaun nicht unter Strom, womit sonst auch Wildtiere abgewehrt werden.

Pflichten des Landwirts

Laut Jagdpächter müssten dauerhaft aufgestellte Weidezäune so errichtet sein, dass sich keine Wildtiere darin verfangen können. Außerdem sei der jeweilige Landwirt für seinen Zaun verantwortlich und müsse ihn täglich kontrollieren. Komme der Landwirt seinen Pflichten nicht nach, mache er sich auch nach dem Tierschutzgesetz strafbar, betont Hofmann, der seit 38 Jahren Pächter der Waischenfelder Jagd ist und so etwas in dieser Häufigkeit noch nicht erlebte.

Das Landratsamt Bayreuth verweist darauf, dass weder die dort angesiedelte Untere Jagdbehörde noch das Veterinäramt für die Fragen nach der Kontrolle der Weidezäune zuständig seien, sondern das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth. Dort konnte Markus Schricker, Sachgebietsleiter Nutztierhaltung, nur die Fragen zur Beschaffung der Weidezäune und der Kontrolle durch den jeweiligen Landwirt beantworten. Ein umfassendes Gesetz für die Weidesicherheit und die Beschaffenheit von Weidezaunanlagen gebe es nicht.

Bezüglich der Beschaffenheit und Vorgaben zu Weidezäunen sowie für alle fachlichen Empfehlungen verweist Schricker auf die Broschüre „Sichere Weidezäune “. Laut dieser Empfehlungen sollen Elektrozäune täglich auf ihre Funktionstüchtigkeit sorgfältig kontrolliert werden. Es wird empfohlen, die Kontrolle täglich zu dokumentieren. Ein mobiler Weidezaun soll aus Sicherheitsgründen in einem ordnungsgemäßen Zustand und vollumfänglich funktionstüchtig gehalten werden. Ein elektrifiziertes Weidezaunnetz erfüllt nur seinen Nutzen, wenn es ständig stromführend ist und somit der Schutz zum Entweichen der Nutztiere gegeben ist, aber auch das Eindringen von Wildtieren verhindert wird.

„Sofern keine Weidehaltung erfolgt, sollten diese Zäune abgebaut werden“, erklärt Schricker. Gerade dies sei aber nicht der Fall, sagt Jagdpächter Hofmann.

Für die rechtlichen Fragen verweist Schricker zurück an das Landratsamt. Zur Frage, ob sich ein Landwirt strafbar macht, wenn ein Wildtier in seinem Weidezaun verendet, teilt Pressesprecher Hannes Huttinger mit: „Der Sachverhalt wird momentan in unserem Veterinäramt intensiv geprüft, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Aussage möglich ist.“ Und weiter: „In Bezug auf den vorgebrachten Sachverhalt handelt es sich bei den verendeten Rehwildstücken um Fallwild, an welchem der Jagdausübungsberechtigte das alleinige Aneignungsrecht besitzt, sofern es – wie hier nach vorliegendem Kenntnisstand eingetreten – in seinem Jagdrevier verendet ist. Insofern wäre der Jagdpächter auch für die Entsorgung des Fallwildstückes verantwortlich.“

Die Vorsitzende des Bayreuther Tierschutzvereins, die SPD-Bundestagsabgeordnete Anette Kramme , teilt auf Anfrage mit, dass Schutzzäune für Wildtiere eine unnatürliche Grenze in ihrem Lebensraum darstellen. „Rehe und viele andere Wildtiere sind Fluchttiere, die sich bei Gefahr oder Erschrecken durch Davonlaufen in Sicherheit bringen. Bei der Flucht werden Zäune jedoch oftmals nicht als Grenze erkannt und übersprungen und können je nach Beschaffenheit des Zauns zur tödlichen Falle für die Tiere werden.“

Stacheldraht als größte Gefahr

Laut Kramme stellen Stacheldraht oder auch Knotengitter, Weidenetze und Maschendrahtzäune für Wildtiere die größte Gefahr dar und sollten möglichst nicht oder nur unter ständiger persönlicher Kontrolle zum Einsatz kommen. Gänzlich unproblematisch sei zwar kein einziges Zaunsystem. Wenn es jedoch unumgänglich sei, sollten feste Litzen- oder Lattenzäune zum Einsatz kommen, die so gestaltet werden, dass sowohl Kleintiere als auch größere Wildtiere ungehindert passieren können. Eine gute Alternative zu (elektrifizierten) Weidenetzenseien flexible Zäune mit Litzen oder Bändern aus Kunststoff. „Sie sind schnell aufgestellt und abgebaut und können auch unebenem Gelände angepasst werden“, erläutert die Abgeordnete.