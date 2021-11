Im Rahmen der Aktion „Stadt-Klima-Wandel 21 – Impulse zur Klimaanpassung in Forchheim “ beleuchtete die Kreisgruppe Forchheim des Bundes Naturschutz in Bayern e.V. (BN) zusammen mit der Stadtverwaltung Forchheim das Thema „Regenwasser nachhaltig nutzen – zu schade fürs Kanalrohr“.

In der 5. Schwerpunktveranstaltung der Reihe „Stadt-Klima-Wandel 21“ wurde unter anderem aufgezeigt, wie Regenwasser von Dachflächen wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden kann. Diplom-Geograf Holger Müller von der Planungsgruppe Müller, Fronhausen, führte mit seinem Team durch ausgewählte Beispiele im Forchheimer Stadtgebiet, unter anderem das Klinikum. Schon vor 15 Jahren wurde die Zielsetzung „Versickerung von Regenwasser vor Ort“ beim Bau des heutigen Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz umgesetzt. Das Niederschlagswasser der Dachflächen wird, unsichtbar unter dem Patientengarten, in sogenannten Versickerungsrigolen wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt. Thomas Müller , technischer Leiter des Klinikums, erklärte: „Dadurch spart das Klinikum jährlich über 6300 Euro an Einleitungsentgeld für Regenwasser.“

Teich aus Regenwasser

Am neu erbauten Gut Boderschneider von Sabine Hoffmann wurde ein ganz anderer Weg des Umgangs mit der Ressource Regenwasser gewählt: Auf dem Aussiedlerhof, zwischen Burk und dem Pilatuscampus gelegen, wird das gesammelte Regenwasser der Dachflächen von 580 Quadratmetern in einen 350 Kubikmeter fassenden Verdunstungs- und Versickerungsteich mit Biotopcharakter geleitet. red