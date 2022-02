Fränkische „Hailaids von am fränkischen Dübb“: Das Junge Theater Forchheim , Kasernstraße 9, lädt am Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, zu einem „Best-of-Franconia-Abend“ mit frischen Texten und Auszügen aus Bernd Regenauers kabarettistischen Programmen, Theaterstücken , Pressekolumnen, Radio- und Fernsehsendungen, seinem subjektiven Stadtführer „Satirisches Handgepäck Nürnberg“ und seinem Langenscheidt-Sprachführer „Fränkisch für Anfänger“ ein. Es gibt laut Pressemitteilung Bissiges und Humoristisches, Zeitkritisches und Zeitloses, Süffisantes und Skurriles zu entdecken. Der lustige, listige Denker und Träger des Deutschen Kabarettpreises verführt mit seinem Programm „Das fränkische Seelen-Land“ zum erhellenden Blick in die Region und in die Abgründe fränkischer Seelen- und Gemütszustände. Eintritt: 24 Euro, ermäßigt 22 Euro. Karten gibt es online unter www.jtf.de. Foto: Giulia Iannicelli