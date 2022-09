Eine Gruppe von Aktiven der Nachhaltigkeitsinitiative „ Forchheim for future“ trifft sich mindestens einmal im Monat, um den an Straßenrändern und im Gebüsch liegenden Müll einzusammeln. Nun war wieder so ein Termin, und da es regnete, waren Karin, Klara, Konstantin und Anneliese gespannt, ob denn außer ihnen überhaupt jemand kommen würde.

Aber trotz des schlechten Wetters kamen zwei Mütter mit ihren Kindern und eine weitere Frau, die den Termin in der Zeitung gelesen hatten. Mit Regenjacken vor der Nässe geschützt und mit Handschuhen, Greifern und Müllsäcken ausgestattet, wurden mehrere Säcke mit Müll in der Umgebung des Hornschuchparks in der Bayreuther Straße gefüllt. Auch Pfandflaschen und -dosen wurden gefunden, und die Kinder freuten sich, damit ihr Taschengeld aufzubessern. Kurios war der Fund von sechs Socken – ansonsten bestand das Sammelgut hauptsächlich aus Mitnehmbechern, Zigarettenkippen, Zigarettenschachteln und Verpackungen aller Art.

„Warum werfen die Leute ihren Müll einfach auf die Straße und nicht in den Mülleimer?“ fragte eines der Kinder . Doch darauf hatten die Erwachsenen auch keine Antwort.

„Wir freuen uns immer besonders, wenn Kinder mitmachen“, sagte Karin, „denn die achten dann wenigstens darauf, dass sie ihren Müll nicht einfach wegwerfen. Und vielleicht lernen auch andere Kinder und Erwachsene von diesem guten Beispiel. Das ist unsere Motivation und unser Ziel, denn nur wenn alle achtsam sind, werden wir das Müllproblem lösen.“

red