Am 17. Mai besuchte Andreas Schwarz , Mitglied des deutschen Bundestages , die Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim . Weil am eigentlichen Europatag Sitzungen in Berlin stattfanden, wurde der Besuch um eine Woche verlegt.

Zusammen mit politisch interessierten Zehntklässlern diskutierte der Abgeordnete über aktuelle Themen und zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen. Ganz am Anfang beantwortete er sehr persönliche Fragen zu seinem Alltag und seinem Werdegang als Politiker. Weiterhin berichtete er von der Arbeit in einer Regierung mit drei Parteien und den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten.

Viele Themen angesprochen

Hauptthema des sich anschließenden Vortrages von Andreas Schwarz war die Entwicklung der europäischen Geschichte seit dem 2. Weltkrieg mit der Herausbildung der Europäischen Union, wobei er Gründe anführte, die aus seiner Sicht eindeutig für die Idee der Europäischen Integration sprechen. Darüber hinaus standen aktuelle politische Themen im Vordergrund, insbesondere der Ukraine-Krieg.

Spannend waren zahlreiche Schilderungen aus seiner Arbeit als Mitglied verschiedener Ausschüsse des Bundestages . Sorgenvoll blickte der Abgeordnete auf die fortschreitende Entwicklung künstlicher Intelligenz, die heute schon dazu in der Lage sei, auf einem Schlachtfeld autonom zu kämpfen und zwischen „Freund“ und „Feind“ zu unterscheiden. Abschließend rief Schwarz die Jugendlichen dazu auf, sich gesellschaftlich zu beteiligen. red