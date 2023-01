Der Fränkische-Schweiz-Verein Bärnfels hat zum ersten Raunachtsingen am Gästehaus Brütting in Bärnfels eingeladen. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, wurde es von der Singgruppe Bärnfels gestaltet. Der gemischte Chor überbrachte unter der Leitung von Katharina Grill mit frohen weihnachtlichen Liedern gute Wünschen für das neue Jahr.

Zahlreiche Besucher waren der Einladung gefolgt und erfreuten sich an der mystischen Stimmung mit zahlreichen Lichtern an den Felsen rund um den Veranstaltungsort sowie der beleuchteten Kirche und dem beleuchteten Kreuz am Bärenturm der Burgruine Bärnfels . Gegen die Kälte gab es verschiedene Glühweine sowie Feuertonnen und Schwedenfeuer, auch für warme Speisen war gesorgt.

Später gab es eine Erklärung der Bräuche rund um Weihnachten und die Raunächte von den Vorsitzenden Christian Habermann und Christine Berner.

Manche alte fränkische Volksweisen wie „Wie schön ist das ländliche Leben“ oder das Bärnfelser Lumpenlied wurden vorgetragen und erfreuten alle Anwesenden. red