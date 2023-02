Am Weiberfasching gab es traditionell wieder den Dormitzer Rathaussturm der Dormitzerinnen. Unter dem Motto „Es lebe der Sport“ musste Bürgermeister Holger Bezold sein sportliches Geschick unter Beweis stellen.

Miserabel schnitt er bei der Aufgabe „eine Minute Hula-Hoopreifen-Schwingen“ ab. Jedes Mal, wenn der Reifen zu Boden viel, ordnete „Bootinstructorin Doubleyou“ einen Strafschnaps an. Wie man sich vorstellen kann, kamen da einige zusammen. Eine deutlich bessere Figur gab er bei den angeordneten Liegestützen ab.

Wie schon in den Jahren davor, hatten auch die Putzfrauen des Rathauses noch eine Rechnung mit ihm offen. In neuer Besetzung ließen die Reinigungskräfte kein gutes Haar an Bürgermeister Bezold und beim weiblichen Publikum blieb kein Auge trocken.

Es wurde noch bis weit in die Weiberfastnacht im Rathaus getanzt und gefeiert − es mangelte nicht an Feier-Kondition. red