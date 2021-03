Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden und die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz teilen zur Erreichbarkeit des Rathauses über die Osterfeiertage mit: Von Donnerstag, 1., bis Dienstag, 6. April, ist das Rathaus nur in dringenden Notfällen, wie etwa der Beurkundung eines Sterbefalles oder der Durchführung einer Nottrauung, unter Tel. 0160/ 91893759 oder E-Mail an info@vgdormitz.de erreichbar. Die VG erweitert die Schließung des Rathauses auf Dienstag, 6. April, so dass frühestens ab Donnerstag, 8. April, wieder Termine zur persönlichen Vorsprache stattfinden können. Das Rathaus ist in diesem Zeitraum nicht besetzt, um den geforderten Kontaktbeschränkungen nach außen und nach innen Rechnung zu tragen. Jeweils mittwochs, 31. März/ 7. April, besteht die Möglichkeit der telefonischen Terminanfrage unter 09134/996933, aber auch die Abfrage allgemeiner Auskünfte. Das Rathaus ist an diesen beiden Tagen telefonisch erreichbar. Über das Online-Bürgerservice unter www.vgdormitz.de können zwar nicht alle, aber viele Behördengänge auch bequem von zu Hause aus erledigt werden. red