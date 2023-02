Den „Einschulungsratgeber für Eltern “ für den Landkreis Forchheim gibt es jetzt in zwei weiteren Sprachen: Neben Flyern in Deutsch , Englisch, Arabisch und Türkisch stehen jetzt auch Versionen in ukrainischer und russischer Sprache zur Verfügung.

Der Einschulungsratgeber wurde vom Bildungsbüro und dem staatlichen Schulamt erstellt, um die wichtigsten Informationen für die Eltern von Vorschulkindern im Landkreis Forchheim zusammenzufassen. Rechtliche Regelungen zur Einschulung werden erklärt sowie wichtige Ansprechpartner und Adressen in der Region genannt. Außerdem finden sich Tipps, wie Eltern ihr Kind optimal auf den Schulalltag vorbereiten können und welche Hilfen sie bei finanziellen Engpässen oder bei Förderbedarf ihres Kindes in Anspruch nehmen können. Ergänzend sind Übersichten zu den Grundschulsprengeln sowie zu den Zuständigkeiten in der Schülerbeförderung zu finden.

Als PDF zum Herunterladen

Die ukrainischen und russischen Flyer können – wie alle anderen Sprachversionen auch – kostenfrei unter bildungsregion-forchheim.de als PDF heruntergeladen werden. red