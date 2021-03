Am Dienstagnachmittag ist es im Rathaus des Marktes Eckental (Kreis Erlangen-Höchstadt) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auslöser war ein 46 Jahre alter Mann aus Eckental.

Bereits am Vormittag war es zwischen Mitarbeitern des Rathauses und dem Mann zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen, in dessen Verlauf der Störer mit einem Farbstift das Foyer des Gebäudes verunstaltete. Der bereits amtsbekannte Täter floh anschließend und kam am Nachmittag nochmals zurück.

Schon mehrfach Hausverbot

Trotz bereits mehrfach ausgesprochenem Hausverbot verschaffte sich der Mann erneut widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Rathauses. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifenbeamten konnte der Mann im Außenbereich des Rathauses angetroffen werden. Bereits hier zeigte er sich äußerst unkooperativ und aggressiv. Aufgrund des gezeigten Verhaltens sollte er des Platzes verwiesen werden.

Dieser Maßnahme leistete er jedoch keine Folge, sondern löste sich aus dem Polizeigriff und rannte erneut in den Innenbereich des Rathauses. Dort wurde der Randalierer durch die Beamten am Boden fixiert, um weitere Straftaten zu verhindern. Der Mann leistete auch noch am Boden massiven Widerstand gegen die Beamten, so dass zunächst auf das Eintreffen weiterer Einsatzkräfte gewartet werden musste. Er konnte schließlich durch insgesamt sechs Polizeibeamte gefesselt und zur Polizeiinspektion Erlangen-Land verbracht werden. Verletzt wurde niemand. Der Täter muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. pol