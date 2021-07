Ein oder mehrere derzeit noch unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende, Zugang zum Gartengelände des Kindergartens in der Jakobusstraße in Elbersberg (Pottenstein) verschafft. Dort zerstörten sie die Bepflanzung eines Beetes, welches von den Kindergartenkindern angepflanzt und gepflegt wurde. Zudem rissen sie einen jungen Birnbaum aus dem Pflanzkübel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pegnitz in Verbindung zu setzten.