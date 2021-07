Am morgigen Mittwoch findet ab 19.30 in der Mehrzweckhalle Dormitz eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Zu den Tagesordnungspunkten zählen ein Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in der Steinwehrstraße, der barrierefreie Bushaltestellenausbau mit der Vorstellung möglicher Varianten an der Raiffeisenstraße und der Marktplatz der Generationen und Quartiersmanagement. red