Als am Donnerstagnachmittag ein 31-Jähriger mit seinem Radlader von der Hauptstraße in Hausen nach links in das Firmengelände einbiegen wollte, hat er einen entgegenkommenden Mopedfahrer übersehen. Dieser wurde leicht gestreift und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, so dass er sofort ins Klinikum Forchheim gebracht wurde. Der Gesamtschaden liegt bei circa 1500 Euro.