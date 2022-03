Auf dem Fuß-/Radweg in Traindorf (Gemeinde Heiligenstadt) sind am Sonntagnachmittag ein 40-jähriger Radfahrer und ein sechsjähriger Junge zusammengestoßen. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Auch das Kind erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad, an Helm und Kleidung des Radlers entstand Schaden von etwa 300 Euro.