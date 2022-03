Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt befuhr mit ihrem Pkw die Sudetenstraße in Bubenreuth in Richtung Birkenallee und hielt beim Vorfahrt-gewähren-Schild an. Beim Einbiegen nach links übersah sie dann aber einen 28-jährigen Radfahrer , der die Birkenallee in Richtung Baiersdorf befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3150 Euro.