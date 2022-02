Ein Radfahrer und ein Autofahrer kollidierten am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der Bayreuther Straße . Der 58-jährige Autofahrer fuhr aus einer Grundstückszufahrt heraus und wollte in die Bayreuther Straße einbiegen. Ein 22-jähriger Radfahrer , der verbotswidrig auf dem linken Radweg in Richtung Weißenohe unterwegs war, passierte zur gleichen Zeit die Grundstückszufahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.