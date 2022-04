Acht Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer haben den Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson mit 192 Unterrichtseinheiten erfolgreich abgeschlossen.

Die angehenden Tagespflegepersonen lernten alles über ihren Arbeitsalltag, Erziehung, Ernährung, Entwicklung von Kleinstkindern, Zusammenarbeit mit Eltern, Umgang mit schwierigen Erziehungssituationen und Konflikten sowie rechtliche und versicherungstechnische Grundlagen. Parallel zur Theorie absolvierten die Teilnehmer Praktika bei einer Tagespflegeperson, im Tageskindertreff sowie in einer Krippe, um für ihre Tätigkeit Erfahrungen zu sammeln.

Der Abschluss des Kurses bestand aus der Erstellung eines pädagogischen Konzeptes, der Planung und Durchführung einer Beschäftigung mit Kindern und einer schriftlichen Prüfung. Konnte der Grundkurs im Herbst 2021 mit Abstand, Masken und Testen noch in Präsenz stattfinden, fand der Aufbaukurs ab Januar erstmals komplett online statt. Alle Teilnehmer haben schon berufliche Pläne als Tagespflegeperson, einige haben bereits begonnen, Kinder zu betreuen, als Tagespflegeperson bei sich zu Hause oder als Mitarbeiter in einer neu eröffneten Großtagespflegestelle. Andere arbeiten als Assistenzkräfte in Kindertagesstätten.

Um dem Mangel an Betreuungsplätzen entgegenzuwirken, sucht der Landkreis Forchheim weiter nach Tagespflegepersonen. Ein neuer Qualifizierungskurs startet im Herbst 2022. Kontakt: Telefon 09191/86-2319, E-Mail annette.erdmann@lra-fo.de. red