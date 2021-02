Das Bürgerzen­trum-Mehrgenerationenhaus Forchheim bietet am Mittwoch, 24. Februar, einen Onlineschnupperkurs Qigong an. An drei Übungsabenden jeweils von 18 bis 18.50 Uhr besteht die Möglichkeit, Qigong in den eigenen Räumen unter Anleitung einer erfahrenen Übungsleiterin zu praktizieren. Geübt werden einfache Bewegungsmuster und Schrittarten. Die Teilnehmer benötigen einen Internetzugang , Kamera , einen Lautsprecher

am PC sowie etwa drei Quadratmeter Übungsfläche. Dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Eine Anmeldung wird bis 17. Februar unter Telefon 09191/6155287 oder per E-Mail an mgh@forchheim-nord.de erbeten. red