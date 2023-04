Nach Vorarbeiten 2022 an der Bergwachthütte am Walberla ist der Förderverein Bergwachtbereitschaft Forchheim seit Februar darüber, diese zu renovieren und sie als Anlauf- und Informationsstelle für viele Menschen zu machen. Um die notwendigen Rahmenbedingungen zur Durchführung des Angebotes und Konzeptes zu schaffen, sind einige Maßnahmen geplant, unter anderem die Renovierung der Hütte innen und außen. Da es rund um die Hütte keinen Strom gibt, sorgt nun für regenerativen Strom in der Hütte ein gespendetes PV-Modul der Firma „Solarfuchs“.

Die Hütte der ehemaligen Vorauswache der Bergwacht Forchheim am oberen Parkplatz des Walberla (Ehrenbürg) nahe Schlaifhausen und die Außenanlage dieser Hütte sind sehr in die Jahre gekommen. Viele Menschen sind gerade in diesem Bereich unterwegs, an dem die Bergwachthütte steht – in unmittelbarer Nähe zum Wanderparkplatz und im Zugangsbereich des Walberla. Es gibt aktuell keine Information über die Bergwacht , ihre Arbeit, auch im Bereich des Naturschutzes – schlicht keinen Hinweis, dass sich in diesem Areal eine Hütte der Bergwacht befindet. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich auf einer Bank an diesem markanten Punkt auszuruhen.

Die Bergwacht war in ihrer Hütte einmal sehr aktiv, besonders im Bereich des Naturschutzes (Naturschutzstreife) – in der heutigen Zeit wieder ein sehr bedeutendes Thema. Es soll Begegnungsangebote wie Wanderungen, Exkursionen oder eben die „offene Bergwachthütte“ geben, um Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenzubringen. „Solarfuchs“-Geschäftsführer Joachim Kalkgruber sagt in einer Pressemitteilung des Fördervereins : „Wir freuen uns, dass wir mit unserem PV-Modul einen Beitrag zur Renovierung der Bergwachthütte leisen konnten, und hoffen, dass in die Hütte bald wieder genauso aktiv genutzt wird wie früher. Der Schutz unserer Natur und der Zusammenhalt der Menschen ist wichtiger denn je, und für das nötige Verständnis bedarf es immer wieder Informationen oder Aktivitäten.“

Dank dieser Spende kann der Verein den Geldwert anderweitig für die Renovierung der Bergwachthütte ausgeben. Der Förderverein freut sich über jede Art der Unterstützung. Weitere Informationen gibt es unter forderverein-bergwachtbereitschaft-forchheim-e-v4.webnode.page. red