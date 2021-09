Die Puppentheatertage begehen ihren 25. Geburtstag in den Räumen des Theaters. Vom 29. September bis 4. Oktober präsentiert das Theater die Crème de la Crème der deutschen Puppentheater-Szene. So spielt das Hohenloher Figurentheater „Der Besuch der alten Dame“ (Bild), das Theater Rosenfisch aus Aachen bietet „Birds On String“ und mit der „ Hamlet “-Produktion von Schäfer/Thieme aus Berlin hat das Festival einen weiteren Klassiker im Programm. Für Familien gibt es „Tomte Tummetott“ und „Die Prinzessin auf der Erbse“. Infos und Tickets unter www.jtf.de. Foto: privat