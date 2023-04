Das Junge Theater Forchheim präsentiert am Samstag, 29. April, 20 Uhr, Matthias Jung mit seinem Programm „Titel Erziehungsstatus: Kompliziert! Pubertät im Anmarsch“. Wer hat Kinder am Anfang der Pubertät ? Und wer ist der Meinung, dass die Pubertät eines Mannes niemals endet? Der ist richtig im Programm von Matthias Jung, Familien- und Pubertätscoach, Pädagoge, zweifacher Vater und Autor von „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!“

Der Beginn der Pubertät ist eine Phase zwischen Kindheit und Jugend. Weniger Lego, dafür mehr Ego. Es „hormoniert“ prächtig. Matthias Jung kommt im vorpubertären Sturm der Gefühle den Erwachsenen und Eltern zu Hilfe. Er findet eine Balance zwischen Liebe, Geborgenheit und Stabilität. Er möchte aber auch Freiheiten geben, um Kinder auf dem Weg zu einem selbstbewussten Jugendlichen zu unterstützen.

Eintrittspreise: 24 Euro, ermäßigt 22 Euro. Informationen über den Vorverkauf online unter jtf.de. red